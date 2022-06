Wegen der hochsommerlichen Temperaturen: Hochbetrieb an der flämischen Küste

Aufgrund des großen Andrangs an der Küste wurden in Ostende mindestens zwei Kinder von ihren Eltern getrennt. Ein Junge aus Brüssel wurde vor dem Bahnhof von Ostende vermisst, während Badegäste angewiesen wurden, das Wasser zu verlassen, damit die Suche nach einem 9-jährigen Jungen, der am Strand von Ostende vermisst wurde, fortgesetzt werden konnte. Die Suche wurde an Land, auf See und mit einem Hubschrauber durchgeführt.