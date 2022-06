Wegen Sommerhitze: Bahn setzt heute Sonderzüge Richtung Küste ein

Die belgischen Bahn NMBS/ SNCB setzt an heutigen Samstag wegen der angekündigten heißen Temperaturen zusätzliche Züge in Richtung Küste ein, weil an solchen Tagen bekanntlich viele Menschen dort Abkühlung suchen und wegen der zu erwartenden Staus und den hohen Treibstoffpreisen lieber nicht mit dem eigenen Wage dorthin fahren. Insgesamt gibt es neun zusätzliche Züge am Morgen - vier nach Blankenberge und fünf nach Oostende - die am Abend auch wieder zurückfahren werden.