Wo ist an der Küste viel los? Bleiben Sie mit dem Andrangmelder auf dem aktuellen Stand

Diese Webseite zeigt den Andrang in den verschiedenen Zonen an der flämischen Küste in der zuletzt bekannten Zeit und während verschiedenen Zeiträumen des letzten Tages. Der Andrang wird in 4 Kategorien eingeteilt: Ruhig, gemütlich, viel los, sehr stark frequentiert. Dies ist eine durchschnittliche Angabe des Andrangs in jeder Zone (an einem spezifischen Ort in der Zone kann es sich mehr oder weniger voll anfühlen).