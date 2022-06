Arbeitskampf bei Ryanair in Belgien: Auch die Piloten werden streiken

Auch die Piloten an den belgischen Standorten des irischen Billigfliegers Ryanair wollen am kommenden Wochenende die Arbeit niederlegen. Damit schließen sich die Piloten dem Streik des Bordpersonals an, der für den 24., 25. und 26. Juni geplant ist. Die Aktion bei Ryanair findet gleichzeitig mit dem Streik bei der belgischen Fluggesellschaft Brussels Airlines statt, bei dem am kommenden Wochenende ebenfalls die Piloten und das Bordpersonal ihre Arbeit niederlegen werden.