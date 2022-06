Belgien verlängert die MWS-Senkung und andere Energiemaßnahmen bis zum Jahresende

Das Kernkabinett der belgischen Bundesregierung vereinbarte hinzukommend noch ein prinzipielles Abkommen, nach dem die oben genannten Maßnahmen auch über den Jahreswechsel hinaus bis März 2023 bestehen bleiben, falls die Preise am Energiemarkt weiter hoch bleiben. Präzisiert wird diese Absichtserklärung aber erst bei den Haushaltsberatungen für 2023, so Bundesenergieministerin Tinne Van der Straeten (Groen): „Wir arbeiten weiter an langfristigen Lösungen, z.B. am Beschleunigen der Energiewende, um uns weniger Abhängig zu machen. Wir haben unsere Nordsee, wo wir gemeinsam mit Deutschland, den Niederlanden und Dänemark abgesprochen haben, mehr auf Windenergie zu setzen.“