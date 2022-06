Die hohen Preise schaffen, was der Regierung nicht gelingt: Die Belgier sparen Energie

Die aktuell weiter sehr hohen Preise für Gas und Strom sorgen dafür, dass die Gesellschaft in Belgien über ihren Energieverbrauch nachdenken. 28 % unserer Landsleute geben an, ihr Thermostat etwas heruntergedreht zu haben und das Licht etwas früher zu dimmen oder auszuschalten. 24 % der Belgier geben zudem an, elektrische Geräte und sogar ihren Wagen weniger zu nutzen. Dies ist aus einer Umfrage der Magazine Knack, Le Vif, Trends und Trends-Tendences ersichtlich.