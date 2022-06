Ein Übungskomplex, auf dem Feuerwehren lernen können, wie sie mit komplexen Bränden umgehen sollen

Am Campus Vesta in Rand in der Nähe von Antwerpen werden seit geraumer Zeit schon Feuerwehren, Not- und Hilfsdienste aus- und weitergebildet. Jetzt wurde dort ein besonderes Übungsgelände eröffnet, auf dem das Kämpfen gegen komplexe Industriebrände geübt werden kann. Dies ist das erste entsprechende Gelände in Belgien, denn bisher übten die belgischen Feuerwehren solche Lösch- und Rettungsvorgänge im benachbarten Ausland.