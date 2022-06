Nach Todesfällen: Die Rettungsschwimmer an der Nordseeküste rufen zur Vorsicht auf

Nachdem am Samstag zwei polnische LKW-Fahrer ertrunken waren, die in einer unbewachten und verbotenen Zone zwischen Zeebrügge und Blankenberge geschwommen hatten, rufen die Rettungsschwimmer und Strandretter an der belgischen Nordseeküste dazu auf, vorsichtig zu sein und nur dort zu schwimmen, wo es erlaubt ist und wo die Retter Posten bezogen haben.