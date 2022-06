Aktivisten von Extinction Rebellion kleben sich an Eingängen der EU-Kommission fest

Seit 8 Uhr am Montagmorgen blockieren etwa 40 Aktivisten der Umweltschutzorganisation Extinction Rebellion (XR) mehrere Zugänge zur EU-Kommission am Berlaymont-Gebäude im Brüsseler Europaviertel. Einige von ihnen haben sich an Eingängen festgeklebt. Die Aktivisten fordern eine sofortige Einführung eines sogenannten „Ökozid“-Gesetzes auf nationaler und europäischer Ebene zur Bestrafung von Umweltvergehen.