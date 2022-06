Flug am Brussels Airport durch einen Streik gestrichen? Das sind ihre Rechte

Wenn Fluggesellschaften einen Flug annullieren oder wenn der entsprechende Flug mehr als 3 Stunden Verspätung hat, hat man als Fluggast Recht auf eine zusätzliche Vergütung zusätzlich zum rückerstatteten Flugticket. Diese zusätzliche Kompensierung liegt zwischen 250 und 600 €, je nach Entfernung der Flugreise.

Doch die Fluggesellschaften haben an diesem Streiktag der Gewerkschaften in Belgien keine Flüge annulliert. Es ist der Flughafenbetreiber Brussels Airlines, der alle Starts gestrichen hat, um nach eigenen Angaben die Sicherheit der Reisenden und des Personals an diesem nationalen Aktionstag zu versichern.

Die Verantwortung liegt also in diesem Fall nicht bei den Airlines, sondern beim Flughafenbetreiber. In diesem Fall müssen die Fluggesellschaften also auch nichts rückerstatten oder vergüten, denn die oben genannte EU-Regelung zum Fluggastschutz greift nur bei Problemen durch Fluggesellschaften und gilt nicht bei Flughäfen.