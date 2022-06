Kolonialgeschichte: Symbolische Übergabe des Zahns von Patrice Lumumba an dessen Nachkommen

Im Egmont-Palast in Brüssel hat die belgische Justiz am Montag ein Zahn, von dem vermutet wird, dass er dem 1961 ermordeten ersten freigewählten Präsidenten der ehemaligen Kolonie Kongo Patrice Lumumba gehörte, an dessen Familie und Nachkommen übergeben. Dieser Zahn befand sich lange im Besitz eines ehemaligen belgischen Gendarmen und kam im Zuge von Ermittlungen zu diesem Mord in die Hände der Justiz.