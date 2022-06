Mehrere Zehntausend Gewerkschafter demonstrieren in Brüssel für mehr Kaufkraft

Am Montagvormittag zogen zwischen 70.000 (Schätzung der Polizei) und 80.000 (Schätzung der Gewerkschafen) Menschen durch die Straßen von Brüssel, um für mehr Kaufkraft und gegen das belgische Lohnnormgesetz zu demonstrieren. Sie waren dem Aufruf der Gewerkschaftsfront aus ACV, ABVV und ACLVB gefolgt und in die Hauptstadt gekommen, um an diesem nationalen Aktionstag Flagge zu zeigen.