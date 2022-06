Nationaler Aktionstag der Gewerkschaften: Am Brussels Airport startet kein Flug

Die Gewerkschaften in Belgien streiken und protestieren an diesem Montag (20. Juni) für mehr Kaufkraft und gegen das belgische Lohnnormgesetz. Das hat zur Folge, dass am Brussels Airport, wo gleich mehrere Unternehmen ebenfalls streiken, keine Flüge starten können und werden. Brussels Airport streicht alle Flüge, da man die Sicherheit der Passagiere und des arbeitenden Personals nicht garantieren könne.