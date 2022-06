Premier De Croo: "Die Kaufkraft in Belgien ist besser geschützt als in jedem anderen Land in der Eurozone"

Er sei sich aber dessen bewusst, dass nicht jeder in diesen Maßnahmen die ideale Lösung sieht: „Aber, sie kommen uns von seit weit entgegen. Vor allem, wenn man sie mit dem automatischen Lohnindex zusammenlegt. (…) Die Experten sagen in ihren Analysen und Zahlen, dass man in unserem Land auf dem Gebiet der Kaufkraft besser geschützt ist, als in gleich welchem anderen Land in der Eurozone.“

Und doch nuancierte De Croo auch diese Aussage: „Das ist allgemein so. Aber ich verstehe, dass es Gruppen gibt, die einen viel größeren Impakt spüren und dass es Menschen gibt, die es heute besonders schwer haben. In einem Augenblick wie diesem erwarte ich von den Sozialpartnern, Gewerkschaften und Arbeitgeber, dass sie sich an einen Tisch setzen, statt sich gegenseitig anzuschreien. Ich habe Verständnis für beide Seiten, doch in nie dagewesenen Zeiten, wie diesen, kann man nur weiterkommen, wenn man aufeinander hört.“