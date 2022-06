Streik beim Personal: Mehrere Makro-Märkte in Flandern blieben geschlossen

Auch bei Makro im Antwerpener Distrikt Deurne wurde gestreikt, doch hier fand sich ausreichend Personal ein, um den Markt öffnen zu können. Letzte Woche wurde bekannt, dass die deutsche Metro AG ihre belgischen Metro- und Makro-Filialen an den Investor Bronze Properties und an den Retail-Spezialisten GA Europe verkauft hat. Vor allem letzteres Unternehmen gilt als harter Sanierer.

Schon am vergangenen Wochenende hatte es in verschiedenen Metro- und Makro-Filialen in Belgien Arbeitsniederlegungen und Streiks gegeben, teilten die Gewerkschaften dazu mit. Auch wenn geplant ist, dass am Dienstag wieder „normal“ gearbeitet wird, gehen die Gewerkschaften weiter von spontanen Arbeitsniederlegungen aus.

Für den kommenden Donnerstag ist bei Metro und Makro in Belgien eine weitere außergewöhnliche Betriebsversammlung geplant. Dann will sich Wolf Waschkuhn, der neue CEO, dem Personal vorstellen.