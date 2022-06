Belgien repatriiert 6 IS-Frauen und ihre 16 Kinder aus Syrien

Weitere Frauen in syrischen oder kurdischen Lagern

Von 4 IS-Frauen aus Belgien ist bekannt, dass sie sich noch in Syrien oder in Lagern in der Türkei oder in kurdisch kontrollierten Lagern aufhalten. Eine Frau aus der Brüsseler Gemeinde Schaarbeek weigert sich bisher, mit ihren 4 Kindern nach Belgien geholt zu werden. Eine weitere IS-Frau kommt für eine Rückholaktion nicht mehr in Frage, da sie nicht mehr über die belgische Staatsangehörigkeit verfügt. 2 weiter IS-Frauen aus Belgien werden ebenfalls nicht repatriiert, weil sie keine Kinder haben.