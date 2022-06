Brüsseler Gemeinde Molenbeek: 12 Schießereien seit September 2021

"Molenbeek ist ein Opfer von Antwerpen. Dort geht die Aufmerksamkeit hin!"

Der frühere Vorsitzende der Brüsseler linksliberalen Partei Défi, Olivier Maingain, und Georges Louis Bouchez, der Parteichef der frankophonen Liberalen MR, sind der Ansicht, dass die Gewalt in Molenbeek zunehme, weil die Aufmerksamkeit der Polizei ihren Fokus auf Antwerpen und seinen Drogenkrieg gelegt werde. „In Antwerpen wird reagiert, in Molenbeek muss man sich beugen“, so Bouchez am Dienstag.

Schuld daran habe die vorherige Regierung unter Premier Charles Michel (MR) und der damalige Bundesinnenminister Jan Jambon (N-VA), so Maingain: „Die Entscheidung, die Kriminalpolizei in Brüssel zu schwächen und die in Antwerpen zu verstärken liegt an der Basis der großen Drogenkriminalität in Molenbeek.“