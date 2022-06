Brussels Airlines streicht Ende der Woche über 300 Flüge wegen Streiks von Piloten und Bordpersonals

Durch den angekündigten dreitägigen Streik der Piloten und des Bordpersonals bei Brussels Airlines am 23., 24. und 25. Juni muss die Fluggesellschaft 315 Flüge streichen. Dies teilte die belgische Lufthansa-Tochter am Dienstag mit. Aber, die Airline kündigte auch an, dass rund 40 % der geplanten Flüge gewährleistet seien.