Corona in Belgien: Wieder mehr als 1.000 Covid-Patienten im Krankenhaus

Die Coronastatistik in Belgien wieder leicht steigende Ansteckungszahlen und auch steigende Einlieferungszahlen von Coronapatienten in den Krankenhäusern. Täglich werden im Durchschnitt rund 76 Coronapatienten in Krankenhäusern aufgenommen, ein Anstieg um 25 % im Wochenvergleich. Die Gesamtzahl der Coronapatienten in den Kliniken liegt derzeit bei etwa 1.022 Fällen. Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen bleibt mit 58 Fällen aber weiter deutlich unter 100, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet.