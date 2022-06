"Die Anwesenheit linker Regierungsparteien bei der Demonstration zeigt, wie machtlos die Politik geworden ist"

Am nationalen Aktionstag der Gewerkschaftsfront in Belgien für mehr Kaufkraft und gegen das Lohnnormgesetz fand am Montag auch eine Großdemo in Brüssel statt, an der zwischen 70.000 und 80.000 Menschen teilgenommen haben. Unter den Demonstranten waren auch Politiker der Regierungsparteien PS, Vooruit und Groen. Das Sozialisten und Grüne hier mitmarschierten, irritierte nicht nur den liberalen Koalitionspartner, sondern auch Politologen, wie z.B. Nicolas Bouteca (Foto).