Flandern schaut, ob die bestehenden Flüchtlingsdörfer für Ukrainer ausgebaut werden können

Die flämische Landesregierung überprüft, ob die bestehenden Not- und Containerdörfer für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ausgebaut werden können. Am kommenden Freitag z.B. soll entschieden werden, ob es in den Flüchtlingsdörfern in Mechelen und Antwerpen zu einer Vergrößerung kommen kann und ob nicht vielleicht sogar weitere Aufnahmemöglichkeiten geschaffen werden können.