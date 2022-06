In Belgien ist ein Einkaufswagen im Supermarkt rund 11 % teurer geworden

Krieg und Energiekrise

Gründe für die Teuerungen sind logischerweise die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, was sich z.B. auf Milchprodukte und auf Getreideprodukte niederschlägt und die Energiekrise, mit denen alle zu kämpfen haben. Doch auch der Preiskampf zwischen den Warenhausketten und den Herstellern hinterlässt Spuren, denn auch die schlagen in Belgien mächtig auf.