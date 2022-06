Unkrautvernichtung auf Schienen? Das geht auch mit heißem Wasserdampf, wie in Belgien gezeigt wird

Infrabel, der Infrastrukturdienstleister der belgischen Eisenbahngesellschaft NMBS/SNCB hat am Montag in Visé bei Lüttich einen neuen Zug zur Unkrautvernichtung an den Schienen vorgestellt. Infrabel will aus Umweltschutzgründen die Nutzung des umstrittenen und umweltschädlichen Unkrautvernichters Glyphosat ersetzen und setzt dabei auf heißes aber nicht kochendes Wasser. Ausländische Bahnverwaltungen schauen sich den „Heißwasserzug“ von Infrabel gerade genau an.