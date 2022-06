Abschaltplan: Wie sich Belgien auf einen möglichen Gasmangel vorbereitet

Nicht von Russland abhängig?

Die Möglichkeit, dass der Gas-Abschaltplan wirklich einmal zum Tragen kommt, erachtet Claes aber als sehr gering: „Erst einmal verfügen wir hier in Belgien über eine ausreichende Bevorratung und wir haben eine sehr diverses Netz für Gaslieferungen. Es kommt Gas aus Norwegen, aus England und aus Katar mit Schiffen und über Dünkirchen. Belgien ist aktuell nur zu etwa 4 % von Gaslieferungen aus Russland abhängig.“

Aber, Belgien ist ein EU-Mitgliedsland und deshalb auch Teil des europäischen Solidaritätsmechanismus. Das bedeutet, dass unser Land im Falle eines Falles auch Gas an andere EU-Staaten liefern kann und muss, doch, so Claes, ist das auch nicht wirklich dramatisch, denn „die Länder müssen zuerst ihren eigenen Notfallplan aktivieren und ihre eigenen Abschaltpläne umsetzen.“

Muss abgeschaltet werden, dann liegt der Ball bei der Industrie

Würde es trotzdem zum Notfall kommen, dann schauen die belgischen Behörden zuerst in Richtung Industrie, so Febeliec-Mitarbeiter Claes: „Einige Sektoren werden geschützt, z.B. die Elektrizitätskraftwerke, die mit Gas betrieben werden und die für die Aufrechterhaltung der Stromversorgung notwendig sind. Das Abschalten der Gaszufuhr für die Familien will man immer vermeiden. Das ist in Europa so abgesprochen.“

„Hope for the best, prepare for the worst”, sagt Peter Claes zum Gas-Abschaltplan: “Ich glaube, dass zum jetzigen Augenblick nur wenig Grund zur Sorge besteht, doch das bedeutet nicht, dass man unvorsichtig und unvorbereitet sein soll.“ Vorausschauend vorgehen, ist das Beste, das man in einer solchen geopolitischen Weltlage machen kann.