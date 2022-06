Anfrage der UNESCO: Wie Brügge seine historische Skyline schützen will

Aber, dieser Plan ermöglicht auch Hochbauten an anderer Stelle. Ohne einen solchen Plan, wie ihn beispielsweise Amsterdam schon länger hat, müsste bei jedem neuen Bauprojekt im Stadtgebiet ein Antrag bei der UNESCO gestellt werden, was die jeweiligen Verfahren deutlich verlängert und was Investoren abschrecken könnte.

Brügges Schöffe für Raumordnung, Franky Demon (CD&V) erklärte gegenüber dem VRT-Sender Radio 2, wie der Stadtrat vorgegangen ist: „Wir haben jetzt in Brügge zwei Stellen, an denen höher gebaut werden darf, unter anderem am Bahnhof. Auf der Lanssens-Site, unser ‚Sky Distrikt‘, darf bis zu einer Höhe von 50 Metern gebaut werden und entlang der Einfallstraßen zwischen 10 und 13 Meter. Aber Brügge wird nie so hohe Wohntürme haben, wie andere Städte.“