Corona in Belgien: Die Omikron-Variante BA.5 dominiert und lässt die Fallzahlen steigen

BA.5, die neueste Sub-Variante des Omikronvirus, ist inzwischen die dominanteste Variante des Coronavirus in Belgien. BA.5 verbreitet sich recht schnell in unserem Land und das wiederum führt zu steigenden Corona-Ansteckungs- und Krankenhauszahlen. Im April ist diese Omikron-Variante zum ersten Mal in Belgien aufgetaucht.