Flandern zieht gegen Windpark an der Grenze zwischen den Provinzen Limburg und Lüttich vor den Staatsrat

Die flämischen Landesminister für Umwelt, Zuhal Demir und Kulturerbe, Matthias Diependaele (beide N-VA) ziehen im Namen der Landesregierung vor den Staatsrat in Brüssel. Sie wollen erreichen, dass der Staatsrat einen Windpark verhindert, der in Dalhem geplant ist. Dalhem ist eine kleine Gemeinde in der Provinz Lüttich, die unmittelbar an die Voeren-Region in Limburg grenzt. Die flämische Regierung befürchtet, dass diese Anlage die Landschaft in den Voeren verschandelt, doch es liegt möglicherweise noch ein weiteres Problem vor.