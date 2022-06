Im Gegensatz zu Deutschland und den Niederlanden: kein Alarm für die Gasversorgung in Belgien

Obwohl in dieser Woche die Niederlande ihre Frühwarnung und Deutschland die zweite Krisenstufe des Gasnotfallplans ausgerufen hat, soll die Gasversorgung in Belgien weiterhin gewährleistet sein, so eine Mitteilung der belgischen Energieministerin Tinne Van der Straeten: "Die Situation bleibt dennoch angespannt. Das Risiko, dass die Preise steigen und hoch bleiben, ist real.”