Beginn eines dreitägigen Streiks der Piloten und des Kabinenpersonals bei Ryanair

Die christlichen Gewerkschaften ACV Puls und CNE haben ihre Mitglieder aufgerufen, die Arbeit von Freitag bis Sonntag niederzulegen. Sie werfen der irischen Fluggesellschaft vor, gegen das belgische Arbeitsrecht zu verstoßen und Gehälter zu zahlen, die unter dem gesetzlichen Mindestlohn liegen. Sie fordern ebenfalls die Einrichtung einer Personalabteilung mit Sitz in Belgien. Die heutige Personalabteilung in Irland sei nicht mit den hiesigen Sozialgesetzen vertraut, was zu vielen Fehlern auf der Gehaltsabrechnung führen würde.

Nach “Scheinverhandlungen", so Didier Lebbe, Generalsekretär der frankophonen CNE, insbesondere über die Garantie eines Mindestlohns für alle, habe man keine Fortschritte erzielt.