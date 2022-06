Europa-Gipfel, Tag 2: Zusammenarbeit in der Krise? Nationalismus taucht auf

Ein einheitlicher europäischer Energieblock werden ist leichter gesagt als getan, reagiert Mathieu Blondeel, Post-Doktorand an der Warwick Business School in Großbritannien und spezialisiert auf Energie in einer geopolitischen Perspektive.

Blondeel wies im Radioprogramm De morgen von VRT NWS darauf hin, dass es bereits einen europäischen Solidaritätsmechanismus gibt: "2017 wurde vereinbart, dass bei Versorgungsproblemen eines Mitgliedstaates die anderen Mitgliedstaaten verpflichtet sind, auszuhelfen."

Soweit die Theorie, aber in der Praxis gestaltet sich Solidarität schwierig. "Die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas ist sehr hoch. Durch einen gemeinschaftlichen Gaseinkauf der EU-Länder würde dieses Problem nicht grundsätzlich gelöst", weiß Blondeel. Der Experte weist auch auf die Corona-Krise hin, als bestimmte Länder Lkws mit Schutzmaterial an der Grenze zu einem anderen EU-Land stoppten. In entscheidenden Momenten gewinnt der Nationalismus oft die Oberhand.