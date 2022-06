Flandern erhöht Budget zur Kulturförderung um 25 Millionen Euro

Der flämische Kulturminister Jan Jambon (N-VA) will in den kommenden Jahren "stark in einen Kunstsektor investieren, der breiter und vielfältiger ist als je zuvor". Für den Zeitraum 2023-2027 sind 178,5 Millionen Euro vorgesehen. Das sind 25 Millionen Euro mehr als bisher, aber weniger, als die Kulturorganisationen gefordert hatten. Insgesamt werden 236 Kulturbetriebe in Flandern unterstützt.

"Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Entscheidung einem breiten und ausgewogenen Paket von Organisationen und Institutionen den nötigen Raum geben, um unsere flämische Kulturlandschaft national und international bekannt zu machen. Unser kulturelles Gefüge trägt zur Qualität unserer Gesellschaft bei und verdient unsere Unterstützung", antwortet Minister Jambon.