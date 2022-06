Nach der Corona-Epidemie sinkt die Zahl der übergewichtigen Kleinkinder in Flandern erneut

Nach einem Anstieg des Übergewichts bei Zweijährigen im Jahr 2020 ist der Anteil der übergewichtigen in dieser Altersklasse wieder gesunken. Trotz dieses positiven Trends ist eines von zehn Kleinkindern in Flandern immer noch zu dick. Der Anteil der Kinder mit Übergewicht ist in Antwerpen mit 11,1 Prozent am höchsten und in Westflandernmit 7,6 Prozent am niedrigsten.

Daher ist es wichtig, weiterhin in gesunde Ernährung und viel Bewegung zu investieren. Die flämische Familienministerin Hilde Crevits (Christdemokraten, CD&V) verweist auf ihr Projekt Zoet Zwanger, das einen gesunden Lebensstil während der Schwangerschaft fördern will.

Man darf auch nicht vergessen, dass soziale und finanzielle Probleme eine gesunde Ernährungsweise beeinträchtigen, bemerkte die Ministerin, die Familien mit Kinderzulagen und anderen Fördermitteln in dieser Hinsicht unterstützen will.