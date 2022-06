Noch nie so viele Bußgelder für Temposünder verhängt wie 2021

Diese Zahlen sind in den letzten zehn Jahren stetig gestiegen. Der Grund für diese Entwicklung ist die immer größere Anzahl von Radargeräten, wie der Direktor der belgischen Verkehrspolizei, Koen Ricour, erklärt.

Im vergangenen Jahr wurden 443.724 Geschwindigkeitsverstöße in einer Tempo-30-Zone festgestellt (9,5 Prozent aller Strafzettel wegen zu schnellem Fahren): "Die Tempo-30-Zonen gelten nicht mehr nur für die Umgebung von Schulen, sondern sie werden in stets mehr Städten generell eingeführt. Wie in der Region Brüssel-Hauptstadt übrigens. Verschiedene Studien des Vias-Instituts und der wallonischen Agentur für Verkehrssicherheit haben jedoch gezeigt, dass Autofahrer die 30 km/h Begrenzung nur schwer einhalten können", führt Koen Ricour aus. Da die operativen Toleranzen tendenziell verschwinden, kann ein Bußgeldbescheid bereits ab 37 km/h ausgestellt werden.

Geschwindigkeitsüberschreitungen bei einem Tempolimit von 50 km/h sind jedoch bei weitem die häufigsten (2 Millionen im Jahr 2021), gefolgt von Geschwindigkeitsüberschreitungen auf Straßen mit einem Tempolimit von 70 km/h (886.449), 90 km/h (342.286) und 120 km/h (579.393).