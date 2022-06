Sterile Ochsenfrösche sollen die Ochsenfroschplage in Flandern bekämpfen

Weil die aus Amerika stammenden Ochsenfrösche in den Gewässern zwischen Balen in den Kempen und Lier (Provinz Antwerpen) zu einer richtigen Plage werden, wagen Forscher der Universität Hasselt zusammen mit den flämischen Behörden einen Versuch, der weltweit auch eine Premiere ist: Sie setzen sterile Männchen dieses Riesenlurchs aus und hoffen so, die Verbreitung des Nimmersatts auf eine umwelt- und tierfreundliche Weise zu bekämpfen.