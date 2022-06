Antwerpen richtet Sperrbereiche für E-Roller ein, wo diese automatisch ausgeschaltet werden

Ab dem 18. Juli wird es in der Stadt Antwerpen Bereiche geben, die für elektrische Tretroller verboten sind. Sobald die Fahrzeuge sich einem dieser Bereiche nähern, wird ihre Geschwindigkeit automatisch gedrosselt. Wenn der Nutzer trotzdem weiterfährt, wird sein E-Roller ausgeschaltet. Die neue Regelung sieht auch Bereiche vor, in denen das Parken von E-Rollern verboten oder in denen die Geschwindigkeit reduziert wird, u. a. auf dem Grote Markt oder in der Fußgängerzone am Meir.