Brüsseler Ring von Samstagnacht auf Sonntagmorgen wegen Brückenarbeiten komplett gesperrt

Die Installation der neuen Brücke ist ein wichtiger Meilenstein für die Mobilität in der Region. Die künftige Brücke ist doppelt so breit wie die jetzige. Radfahrer und Fußgänger bekommen getrennte Fahrbahnen genau wie der Busverkehr. Sogar an die lokale Fauna wurde gedacht, denn die Brücke besitzt einen etwa 8 Meter breiten Durchgang nur für Tiere.



Die erste Hälfte der Brücke soll spätestens im Winter dieses Jahres für den Verkehr geöffnet werden. Danach wird die aktuelle Brücke systematisch abgerissen: Der erste Teil der Brücke wird dann für den Verkehr freigegeben.

Im Herbst 2023 wird die zweite Hälfte installiert und mit dem ersten Teil verklebt. Im April oder Mai 202 soll die völlig neue Brücke einsatzbereit sein.