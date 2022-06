Kronprinzessin Elisabeth tauft Forschungsschiff Belgica - erstmals solo bei offiziellem Auftritt

Kronprinzessin Elisabeth hat am Samstagnachmittag in Gent das Marineforschungsschiff Belgica getauft. Das Schiff wird in den kommenden Jahrzehnten eine Hauptrolle in der belgischen und europäischen Meeresforschung spielen. Elisabeth taufte das Schiff und wünschte dem Schiff und seiner Besatzung eine gute Reise.