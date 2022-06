Sammy Mahdi wird mit fast 97 % der Stimmen neuer Vorsitzender der flämischen Christdemokraten

Der neue Vorsitzende, Sohn eines Irakers und einer Belgierin, möchte in die Fußstapfen seines großen Vorbilds Jean-Luc Dehaene treten, der sich sehr volksnah geben konnte und zugleich mit Verfassungsspezialisten über Staatsreformen diskutieren konnte. Mahdi will die Kommunikation zu seiner Speerspitze machen. "Heute schauen die Menschen mehr auf ihren kleinen Bildschirm als auf ihren Partner. Ich bin ein Kind meiner Generation, ich will auf diese Realität, auf die Kultur der Bilder reagieren.”