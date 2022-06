Abtreibung anno 2022: eventuelle Lockerung des Gesetzes sorgt für Spannungen

Nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, das Abtreibungsrecht auf bundesstattlicher Ebene aufzuheben, flammt auch in Belgien die Diskussion über das belgische Abtreibungsgesetz wieder auf. Hier steht allerdings eine Lockerung zur Debatte. In der Vergangenheit hat sie bereits für große Spannungen in der flämischen Politik gesorgt. Die Christdemokraten hatten sich deutlich gegen die Verlängerung der Abtreibungsfrist ausgesprochen und wurden dabei von der rechtsextremen Vlaams Belang unterstützt.