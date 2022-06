Junger Mann bei Geiselnahme in Merksplas getötet, Verdächtiger war auf Bewährung frei

Ein 19-jähriger Mann ist bei einer Geiselnahme in Merksplas (Provinz Antwerpen) getötet worden. In den frühen Morgenstunden war der Ex-Partner seiner Mutter in das Haus eingedrungen und hatte die vier anwesenden Bewohner als Geiseln genommen. Die Polizei konnte den Geiselnehmer überwältigen und verhaften. Der Mann war gegenüber seiner Ex-Partnerin gewalttätig geworden und hatte die Auflage vom Untersuchungsrichter erhalten, sich ihr nicht zu nähern.