Mann erschießt Frau in Berlare und stellt sich der Polizei

Der Verdächtige wurde am Sonntag verhört. Der genaue Ort der Schüsse wurde noch nicht angegeben. Die Staatsanwaltschaft hat jedoch klargestellt, dass die Tat nicht an dem Ort stattfand, an den sich der Mann begeben hatte. Es gab keine Zeugen für die Schießerei. Zurzeit ist auch nicht bekannt, ob die Frau oder der Mann in Berlare gelebt hat.