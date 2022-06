Mehr Windkraft sorgt für mehr Proteste: Wie und wo dürfen Windräder in Flandern gebaut werden?

Windkraftanlagen werden vor allem entlang von Autobahnen, Kanälen oder wichtigen Eisenbahnstrecken sowie in Hafen- und Industriegebieten geplant. Aber auch Standorte in Grün- und Freiflächen werden in Betracht gezogen, wobei der Naturschutz eine Rolle spielt. In einer so dicht besiedelten Region wie Flandern sind geeignete Standorte rar.



Hierzulande ist der Abstand zu Wohngebieten kein Kriterium, um eine Baugenehmigung für eine Windturbine zu erhalten. Lärmbelästigung und Schattenwurf wohl. Auf der Grundlage dieser Kriterien wird die Belästigung geschätzt. Wie das geht und was die Kriterien sind, können Sie in diesem Artikel nachlesen.