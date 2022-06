Nach drei Streiktagen fliegt Brussels Airlines (fast) wieder wie geplant ab Zaventem

Wegen des Protests sind seit Donnerstag 315 Flüge (etwa 60 Prozent) von Brussels Airlines gestrichen worden. Die Piloten und das Kabinenpersonal der Fluggesellschaft hatten die Arbeit aus Protest gegen den hohen Arbeitsdruck niedergelegt. Die Gewerkschaften warten auf eine Initiative der Direktion, um den sozialen Dialog wieder aufzunehmen.

In der vergangenen Woche haben drei Protestaktionen den Flugverkehr in Belgien stark beeinträchtigt. Während des nationalen Protesttags am Montag waren zahlreiche Flüge annulliert worden. Infolgedessen mussten aufgrund von Umbuchungen am Dienstag 15.000 Passagiere extra von Brussels Airport abfliegen.