Nick Cave bei TW Classic: wie ein Gott, der dem Regen trotzt

Am Samstagabend waren Nick Cave & The Bad Seeds der Hauptact auf dem Open-Air-Festival TW Classic in Werchter. Wie seine Fans trotzte auch der legendäre australische Singer-Songwriter dem Regen, aufgeheizt durch schweren Gitarrensound. Am selben Abend noch teilten die Festivalorganisatoren mit, dass Sie nächstes Jahr eine Zusage von Bruce Springsteen und seiner E Street Band erhalten haben. Der Kartenverkauf beginnt bereits am 29. Juni.