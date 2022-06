Teilnehmer des Brussels Urban Trail laufen durch den Königlichen Palast

Der Königliche Palast im Zentrum von Brüssel war eines der zahlreichen Prestigegebäude in der Hauptstadt, das seine Türen für die Teilnehmer des Brussels Urban Trail öffnete. Es war das erste Mal, dass der Königliche Palast, in dem König Philipp arbeitet, aber nicht wohnt, auf der Strecke lag. Der Lauf fand an diesem Sonntag zum 6. Mal statt. Die Teilnehmer konnten zwischen einer kurzen Strecke von 7 Kilometern und einer längeren Strecke von 12 Kilometern wählen.