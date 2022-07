Ab dem 1. Juli muss man überall in Belgien mit Karte zahlen können

Ab dem 1. Juli 2022 tritt in Belgien ein Gesetz in Kraft, nach dem man in Belgien überall digital, online oder mit Karte zahlen können muss. Das bedeutet, dass es neben der Möglichkeit, bar zu zahlen, immer auch mindestens eine digitale Zahlungsweise angeboten werden muss, z.B. über ein Kartenzahlgerät oder über eine App.

Hinzu kommt, dass das bei einer elektronischen Zahlungsweise keine zusätzlichen Gebühren in den Geschäften, Märkten oder Gastronomiebetrieben erhoben werden darf.

Nach Angaben der Einzelhandels- und Selbständigenverbände in Belgien, z.B. Comeos und Unizo, verfügen die meisten Geschäfte, Markthändler oder Gastronomiebetreiber in Belgien bereits über digitale Zahlungsmöglichkeiten.

Spätestens seit der Coronakrise haben viele Betroffene auf solche Zahlungsmöglichkeiten umgeschaltet, um Kontakte zu vermeiden. Seit dem hat sich z.B. kontaktloses Zahlen über Kartenzahlgeräte im Einzelhandel in Belgien weitgehend durchgesetzt.