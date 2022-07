Brüsseler Architekt darf die Umgebung von Notre-Dame in Paris neugestalten

Drei Jahre nach dem verheerenden Brand in Notre-Dame muss nicht nur die Kathedrale selbst restauriert werden. Auch die direkte Umgebung dieses weltberühmten Gebäudes und Kulturdenkmals braucht ein Update. Dazu hatte Paris einen Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich Bart Smets beteiligt hatte. In der Endausscheidung waren am Montag noch vier Vorschläge und der des Belgiers bekam den Zuschlag, wie die Pariser Bürgermeisterin al Nachmittag via Twitter bekanntgab.

Paris stellte einige Anforderungen an die Architekten: Grünere Umgebung, zugänglichere Anlagen und eine bessere Anbindung an die Seine. Dabei waren die gestalterischen Möglichkeiten für die Stadt- und Landschaftsplaner sehr eingeschränkt, denn die Umgebung von Notre-Dame ist in weiten Teilen denkmalgeschützt.

