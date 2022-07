Die Brüsseler Feuerwehr löschte letztes Jahr 19 elektrisch betriebene Fahrzeuge

Feuerwehrsprecher Walter Derieuw sagte dazu gegenüber der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ, dass im vergangenen Jahr 3 bis 4 elektrische Autos gelöscht werden mussten und dass es sich in den meisten Fällen im Brände an elektrisch betriebenen Fahrrädern, Rollern oder Scootern gehandelt habe.

Es ist mitunter gefährlich, wenn ein E-Auto Feuer fängt. Brennt dann auch die Batterie, dann muss der Wagen in einen Container voll Wasser getaucht werden. Die Brüsseler Feuerwehr hat dazu eine Art Kran mit Teleskoparm angeschafft, um brennende Autos in einen solchen Container (Foto oben) zu befördern.

Dieser Container kam auch zum Einsatz, als im April in diesem Jahr in einer Lagerhalle in Ukkel 30 elektrische Scooter Feuer gefangen hatten (Foto unten). Sie alle wurden in den Container geworfen. Hilfe hat die Brüsseler Feuerwehr hierbei auch vom Audi-Werk im Stadtteil Vorst. Audi Brussels verfügt ebenfalls über einen Löschcontainer für E-Autos oder Batterien, den sie der Feuerwehr ausleiht.

Unterirdische Parkhäuser

Die Feuerwehren in Belgien führen übrigens derzeit Gespräche mit den Regierungen auf allen Ebenen und mit den Behörden. Sie wollen, dass ein Gesetz erlassen wird, das das Parken von E-Autos in unterirdischen Parkhäusern eingeschränkt wird. Tiefer als auf dem Minus-1-Niveau sollten solche Autos wegen der Brandgefahr nicht abgestellt werden und Ladestationen für E-Autos sollen unterirdisch gänzlich verboten werden, so die Wehren.

„Wir sind uns aber dessen bewusst, dass sich die Technologie weiter entwickelt und dass es hoffentlich bald sicherere Batterien gibt“, so der Brüsseler Feuerwehrsprecher Walter Derieuw.

Nicht zuletzt teilt Derieuw auch mit, dass es im Vergleich sehr selten ist, dass ein E-Fahrzeug brennt. In der Brüsseler Hauptstadt-Region wird die Feuerweht ein- bis zweimal pro Tag zu brennenden Autos gerufen. Zumeist handelt es sich dabei um Brandstiftung, wie BRUZZ dazu meldet.