Die Red Flames verlieren ihr EM-Testspiel gegen Österreich

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat in Lier (Prov. Antwerpen) ihr Testspiel vor der Europameisterschaft in England gegen Österreich mit 0:1 verloren. Die Österreicherinnen rangieren in der FIFA-Liste auf Rang 21, zwei Plätze unter den Belgierinnen und nehmen ebenfalls an der EM teil.