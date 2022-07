Fast ein Jahr nach den Überschwemmungen: Versicherungen haben rund 90 % aller Schadensfälle abgehandelt

Nach Angaben von Assuralia betreffen die insgesamt 75.496 Akten nach den Überflutungen in erster Linie Schäden an Wohnungen und Häusern, an Autos (6.922 Akten) und an Gebäuden von Unternehmen bzw. Geschäften. Bisher sind Schadenssummen in Höhe von etwa 1,7 Mia. € ausbezahlt worden, so der Versicherungs-Dachverband weiter dazu.

Insgesamt sollen sich die Schäden laut Assuralia auf rund 2,5 Mia. € belaufen. Pro Fall liegt die durchschnittliche Schadenssumme bei etwa 30.000 €.

Rund 10 % aller Akten können noch nicht abgeschlossen werden, weil z.B. noch Beweismittel fehlen oder weil die Gutachter ihre Expertise noch nicht haben abschließen können. Gleichzeitig teilte Assuralia auch mit, dass rund 75 % aller Betroffenen inzwischen voll entschädigt seien.